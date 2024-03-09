В Литве призвали отказаться от красных линий в вопросах помощи Киеву Глава МИД Ландсбергис: Западу надо рассматривать все сценарии помощи Украине

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Karla Parra

Страны Запада должны рассматривать все сценарии военной помощи Украине и отказаться от красных линий в этом вопросе, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис во время совместной пресс-конференции глав МИД стран Балтии, Украины и Франции. По его словам, которые приводит ТАСС, приоритетная задача Вильнюса и союзников — определить, чем в первую очередь нужно помочь Киеву.

Мы должны чертить красные линии не для себя, чертить нам их надо для России. Для победы Украины ни от каких форм помощи отказываться нельзя, — считает Ландсбергис.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии красных линий по вопросу помощи Киеву во время встречи с французской оппозицией. Он выразил мнение, что у республики не может быть никаких лимитов в данной области. В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России больше не осталось красных линий для Франции.

До этого сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда определится с траншем Украине на $880 млн во второй половине марта. Отмечается, что выделение средств пройдет по линии механизма расширенного кредитования. Помимо этого, ранее стало известно о создании Киевом специального плана сохранения финансовых поступлений от МВФ на случай, если США так и не смогут определиться с поддержкой Украины или она будет окончательно заблокирована.