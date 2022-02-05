Зеленского обвинили в предательстве Украины из-за покупки газа

Украинский политолог Александр Лазарев раскритиковал решение властей страны начать импортировать газ из Венгрии. По его мнению, на самом деле этот газ имеет российское происхождение, а экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам. Своё заявление политолог сделал в эфире телеканала «Наш».

Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через «Турецкий поток». Средняя цена на газ по палате в Европе — это $350, мы же берём его сейчас по стоимости $1440, — сказал Лазарев.

В этой связи политолог поинтересовался у руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским, насколько патриотичным можно считать такой поступок? Сам Лазарев увидел в этом государственную измену.

Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнёров по реверсу, мы платим и России, и партнёрам. <...> Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа? — возмутился политолог.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это направление, ранее работавшее только в сторону Венгрии с Украины, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита.