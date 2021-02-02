Зеленского обвинили в «политической расправе» над неугодными СМИ

https://static.news.ru/photo/8cc07f2a-2151-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленскийй Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политической расправой над неугодными СМИ назвали санкции президента Украины Владимира Зеленского поражённые в правах телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Телеканалы выпустили совместное заявление, где сообщили, что собираются бороться за право вещать для граждан своей страны. Они также обратились лично к президенту.

Если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платёжках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнётся, бесчинства радикалов не прекратятся, — говорится в заявлении.

СМИ призвали Зеленского «заняться делом», а сами сообщили, что продолжат «говорить правду» гражданам страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда отечественных телеканалов.

Ограничения распространяются, в частности, на запрет на использование радиочастотного ресурса страны и прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подобные ограничения назвали актом узурпации власти. Об этом писал NEWS.ru.