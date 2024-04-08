Зеленского назвали виновником депрессии среди украинцев Экс-посол Щербак: речи Зеленского вгоняют украинцев в депрессию

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президенту Украину Владимиру Зеленскому следует помолчать, так как его заявления вгоняют в депрессию население страны, заявил в эфире телеканала «Прямой» бывший украинский посол в США Юрий Щербак. По его словам, общество ждет от главы государства хороших новостей, но их нет.

Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет, — отметил дипломат.

Зеленскому следует говорить о «скверных» делах на Украине лично в разговоре с президентом США Джо Байденом, а не выносить это на общественное обсуждение, обратил внимание Щербак. Как считает бывший посол, украинский лидер таким образом пытается вызвать страх и тревогу у западного общества, однако его действия негативно сказываются на гражданах страны.

Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять, — констатировал он.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских, уточнил политик.