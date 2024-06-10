Зеленского назвали не самым худшим диктатором под крылом США Азаров: Запад поддерживал и более одиозных правителей, чем Зеленский

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский является не самым одиозным диктатором из тех, кто заручился поддержкой США, заявил в эфире передачи «Утро добрым не бывает» экс-премьер республики Николай Азаров. По его словам, в связи с этим не стоит придавать большое значение утрате легитимности украинского лидера в глазах Вашингтона.

Не стоит переоценивать значение легитимности или нелегитимности для американцев, которые держали самых одиозных диктаторов в мире, — подчеркнул Азаров.

Политик обратил внимание, что коллективный Запад такой нюанс, как легитимность Зеленского, совершенно не волнует. Он отметил, что в 2014 году США и их союзники понимали, что на Украине произошел госпереворот, однако закрыли на это глаза и продолжили работать с действующим тогда президентом Петром Порошенко.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Владимир Зеленский узурпировал власть, поскольку в украинских законах ничего не сказано о продлении полномочий главы государства в условиях военного положения. Он подчеркнул, что, согласно статьям Конституции Украины, при истечении президентского срока власть в стране переходит к Верховной раде, которая при желании имеет все полномочия вести переговоры.