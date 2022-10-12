Зеленского и украинский народ номинировали на премию Сахарова

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ стали номинантами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова 2022 года — главной награды Евросоюза в области прав человека, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента. Также в список претендентов попали основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж, Колумбийская комиссия по установлению истины, бразильская активистка Соня Гуажажара и журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшая в мае этого года.

Кандидатуру Зеленского поддерживает партия «Европейские консерваторы и реформисты», а украинцев номинировали «Обновляя Европу» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». «Европейская народная партия» предложила присудить награду имени Сахарова «храброму народу Украины», представленному в лице Зеленского.

Украинский народ борется за защиту своего дома, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но каждый день он также борется за свободу, демократию, верховенство закона и европейские ценности на полях сражений, — говорится в сообщении.

Премия Сахарова присуждается Европарламентом ежегодно главным «борцам за права человека в мире». В разные годы ее лауреатами становились президент ЮАР Нельсон Мандела, украинский режиссер Олег Сенцов, белорусская оппозиция, а также российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира присудили белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) и украинскому Центру гражданских свобод. По словам комитета, они фиксируют военные преступления и нарушения прав человека.