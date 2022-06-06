Зеленский заявил об угрожающей ситуации в Запорожье и Северодонецке

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Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ситуации в Запорожье и Северодонецке для ВСУ является угрожающей, его слова передает РБК-Украина. По его словам, в ближайшее время ситуация может ухудшиться.

Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно, — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. Город был и остается под российским контролем, отметил он.

4 июня Минобороны России сообщило об отступлении войск Украины из Северодонецка. В боях за город ВСУ понесли катастрофические потери, в ряде подразделений они достигают 90%, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.