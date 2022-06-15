Зеленский заявил об участии в саммитах G7 и НАТО

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он принял приглашение участвовать в саммите «Большой семёрки» в Германии и саммите НАТО в Мадриде. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, пишет ТАСС.

С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях от федерального канцлера Олафа Шольца — в саммите G7 в Германии, от генсека НАТО Йенса Столтенберга — в саммите НАТО в Мадриде, — говорится в сообщении украинского главы государства.

При этом Зеленский не стал раскрывать подробности, будет ли он лично присутствовать на встречах или они пройдут в режиме видеосвязи. До этого глава НАТО Йенс Столтенберг говорил, что украинский лидер может прибыть на саммит Альянса в Мадриде лично либо обратиться к участникам по видеосвязи.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО обсудят возможность укрепления восточного фланга посредством развертывания новых подразделений и формирования оружейных складов. Он добавил, что Блок расширит свое присутствие в восточноевропейских странах с батальонного до бригадного уровня.