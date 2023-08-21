Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских летчиков на F-16

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Греция войдет в число государств, которые примут участие в обучении украинских летчиков на истребителях F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство УНИАН. В ходе пресс-конференции с премьер-министром европейского государства Кириакосом Мицотакисом он напомнил, что Афины присоединились к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киева.

Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16. Благодарю за это предложение, — заявил Зеленский.

Украинский лидер в ходе в общения с журналистами также выразил слова благодарности греческой стороне за поддержку Киева в сфере обороны.

Ранее власти Дании согласились передать ВСУ 19 истребителей F-16. Как заявили в Минобороны королевства, самолеты будут отправлять постепенно, чтобы собственная армия смогла перейти на современные F-35. В ведомстве также указали на важность подготовки украинских пилотов, которая займет определенное время.

До этого Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Амстердам поставит Киеву 42 истребителя F-16. По его словам, эти договоренности стали шагом по усилению воздушного щита Украины.