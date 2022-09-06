Зеленский заявил об ожидании сотрудничества с премьером Британии Трасс

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет возможности начать сотрудничество с новым премьером Великобритании Лиз Трасс. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Жду начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс. Мы в Украине хорошо ее знаем — она всегда была на светлой стороне европейской политики. Я верю, что мы вместе сделаем еще больше для защиты народов Украины и Великобритании, — написал Зеленский.

Лиз Трасс, возглавлявшая британский МИД, в понедельник, 5 сентября, была объявлена новым премьер-министром страны. Формально Трасс вступит в должность 6 сентября после аудиенции с королевой Елизаветой II.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что за кандидатуру Лиз Трасс отдали голоса большинство членов Консервативной партии, ее воинственный настрой хорошо вписывается в нынешнюю повестку проблем, с которыми столкнулась Великобритания. Он напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был заядлым русофобом, а Трасс вряд ли будет придерживаться иного вектора.