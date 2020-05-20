Зеленский заявил об искусственности вопроса о языках на Украине

https://static.news.ru/photo/d6ae8a12-9a89-11ea-ba01-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Вопросы о языках на Украине являются искусственными, заявил 19 мая президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, интересы национальных меньшинств, живущих на территории государства, необходимо защищать. Однако представители разных народов всё же должны знать украинский язык.

Я уверен, что в целом вопрос о языке на Украине не стоит, он очень искусственный. Что касается справедливости, справедливость должна быть для всех, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины считаетнеобходимостью прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по случаю годовщины пребывания на посту главы государства.