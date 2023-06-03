Зеленский заявил об «эмоциональной привязанности» Байдена к Украине

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об «эмоциональной привязанности» президента США Джо Байдена к Украине. Вместе с тем в интервью газете The Wall Street Journal он отметил, что при смене власти в Соединенных Штатах Америки ситуация может измениться коренным образом.

В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься перемен. И если честно, когда вы говорите о смене администрации, я чувствую то же самое, что и любой другой человек — вы хотите перемен к лучшему, но может быть и наоборот, — заявил Зеленский.

Он пожаловался на то, что в связи с ограничениями поставок Украине до сих пор не предоставили больше вооружения. По словам Зеленского, Киев «не может ждать вечно» и готов перейти в контрнаступление.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что потребности Украины в оружии для контрнаступления были удовлетворены. Он подчеркнул, что решение о начале операции должен принимать Киев.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что после завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины Москва нанесет ответный удар. Он также добавил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю.