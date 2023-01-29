Зеленский заявил о жизненно необходимых Украине ракетах ATACMS

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы боеприпасы, в частности баллистические ракеты ATACMS. Ракеты нужны с большой дальностью полета, отметил он в обращении, размещенном в Telegram.

Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия, — пообещал украинский лидер.

Ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км использует, в том числе и реактивная система залпового огня HIMARS.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что США решатся поставлять Украине ядерные ракеты ATACMS. Он назвал блефом информацию о планах передать ВСУ ядерное вооружение. Эксперт напомнил, что для США важным аспектом при поставке оружия является ответственность за подобные действия, а поставка ATACMS может создать дипломатические проблемы.