Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине Зеленский объяснил замедление боевых действий на Украине усталостью

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Боевые действия в районе специальной военной операции замедлились, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время трансляции на сайте Всемирного экономического форума. По его словам, это связано со всеобщей усталостью.

Война действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава богу, враг тоже, — заявил Зеленский.

При это президент Украины подчеркнул, что на восточном участке линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои.

Ранее артиллеристы ВСУ из-за отсутствия систем зашифрованной связи и опознавания «свой — чужой» ликвидировали украинских штурмовиков, выполнявших разведывательную миссию для обнаружения позиций ВС РФ и ЧВК «Вагнер» неподалеку от Соледара. Огонь по своим велся из гаубиц американского производства M777, погибли не менее 50 украинских военных.

Председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой считает, что российские войска в зоне проведения спецоперации могут начать большое наступление уже в ближайшее время. В то же время он предложил не загадывать, когда это может начаться. Липовой считает, что есть все основания ожидать перехода российской армии к наступлению, когда для этого сложатся подходящие погодные условия. Генерал отметил, что заявления властей Украины о том, что не сегодня-завтра ВС РФ начнут наступать, рассчитаны на то, чтобы получить очередную финансовую и военную помощь от НАТО во главе с США.