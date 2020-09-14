Зеленский заявил о возможном бунте в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1bf7efcc-f74c-11ea-8b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на востоке страны, заявил, что в Донбассе может произойти бунт.

По его словам, жители Донбасса живут намного хуже, чем украинцы, находящиеся на территориях, которые контролирует Киев.

Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно лучше. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки, — отметил политик в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Он напомнил, что донбасские шахтёры сейчас не получают нормальную зарплату. Люди платят за электричество и воду по высоким тарифам.

Кроме того, на территории Донбасса находятся три миллиона украинцев. Многие из них придерживаются правоукраинских взглядов. Это может привести к внутреннему конфликту в ДНР и ЛНР, передаёт телеканал «360».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отдал приказ уничтожить украинские инженерные сооружения у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, возведённые там в нарушение договорённостей.