Зеленский заявил об уверенности в своей победе на возможных выборах Зеленский сообщил, что его бы переизбрали в президенты Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что граждане страны избрали бы его президентом на новый срок, если бы выборы в стране состоялись прямо сейчас, передает Fox News. В настоящий момент большая часть избирателей поддерживают именно его, уверен политик.

Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня, — сказал он.

Ранее бывший депутат Рады и доктор юридических наук Валерий Карпунцов заявил, что Зеленский должен провести выборы, чтобы не подпасть под уголовную статью. По его словам, уже после 21 мая легитимность Зеленского будет под вопросом, поскольку Конституция не запрещает выборы президента во время чрезвычайного или военного положения. Законодательство Украины не адаптировано под сегодняшнюю ситуацию, напомнил экс-депутат, поэтому надо или принимать переходное законодательство, или принять необходимые для проведения выборов меры.

Бывший премьер страны Николай Азаров до этого отметил, что решение Зеленского не проводить весной президентские выборы на Украине связано со страхом потерять свое место, однако без голосования политик становится «нелегитимным президентом». После отставки главкома ВСУ Валерия Залужного шансы у действующего главы государства на переизбрание были бы невысоки, резюмировал политик.