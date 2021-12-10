Зеленский заявил о создании «культа России» в Европе

Европа сама создаёт культ России, признавая, что боится её. Такое мнение высказал в интервью телеканалу «1+1» президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что в Европе большое количество стран страдают от санкционной политики в отношении РФ.

Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе... Мы сами делаем культ, — отметил Зеленский.

Говоря о санкция в отношении России, Зеленский заявил, что в Европе существует большое количество стран, которые также пострадали в результате введения ограничительных мер.

Все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своём рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит, — расказал президент Украины.

Ранее Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Также он сообщил о возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.