Зеленский пожаловался на «провокационные обстрелы» в ДНР

https://static.news.ru/photo/3f74108c-b238-11eb-88ed-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

На территории Донбасса в настоящее время продолжаются провокационные обстрелы. Однако прицельные снайперские атаки к настоящему моменту уже практически ушли в прошлое. Об этом в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны» заявил глава государства Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости.

По его словам, прицельных снайперских обстрелов в Донбассе стало очень мало. Именно из-за них, сказал политик, с начала 2021 года были убиты 30 человек. Он подчеркнул, что сокращение прицельных обстрелов является результатом деятельности всех партнёров, привлечённых к «сохранению жизней украинских военных на востоке страны».

Однако обстрелы другого толка по-прежнему отмечаются в Донбассе, заметил президент.

Да, они есть. Провокационные обстрелы никуда не делись — это правда, — заявил Зеленский.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что города восточной части страны должны отмечать две победоносные даты — не только День победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и освобождение в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня Победы.