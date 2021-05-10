Зеленский пожаловался на «провокационные обстрелы» в ДНР

На территории Донбасса в настоящее время продолжаются провокационные обстрелы. Однако прицельные снайперские атаки к настоящему моменту уже практически ушли в прошлое. Об этом в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны» заявил глава государства Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости.
По его словам, прицельных снайперских обстрелов в Донбассе стало очень мало. Именно из-за них, сказал политик, с начала 2021 года были убиты 30 человек. Он подчеркнул, что сокращение прицельных обстрелов является результатом деятельности всех партнёров, привлечённых к «сохранению жизней украинских военных на востоке страны».
Однако обстрелы другого толка по-прежнему отмечаются в Донбассе, заметил президент.
Да, они есть. Провокационные обстрелы никуда не делись — это правда, — заявил Зеленский.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
Ранее Владимир Зеленский сказал, что города восточной части страны должны отмечать две победоносные даты — не только День победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и освобождение в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня Победы.