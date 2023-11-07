Зеленский заявил о постановке нового вооружения на боевое дежурство Зеленский: на боевое дежурство встали дополнительные ЗРК NASAMS

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Владимир Зеленский

Дополнительные зенитно-ракетные комплексы NASAMS поставили на боевое дежурство, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за последние сутки Киеву также передали боеприпасы и другую военную технику.

Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров, — написал Зеленский.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что на Украине запустили три линии сборки беспилотных летательных аппаратов. Он не исключил, что БПЛА у ВСУ станет еще больше. По его словам, российские средства ПВО готовы к отражению подобных атак, в том числе с помощью ловушек и противодроновых ружей.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом. По данным ведомства, попытка атаки была предпринята утром 7 ноября.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. В результате нападения сработали системы ПВО. Согласно данным губернатора, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников. При этом обломки одного БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. По предварительным данным, в результате обстрела пострадал один человек.