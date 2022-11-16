Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от партнеров из стран Запада сигналы о желании России прямых переговоров. По его словам, в этом случае Киев предложит их публичный формат, сообщает РИА Новости.
Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму, — цитирует агентство украинского лидера.
Зеленский указал на нежелание проводить переговоры «за кулисами».
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Украина по-прежнему не готова к возобновлению переговорного процесса. Комментируя выступление Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки», он отметил, что Вашингтону не нужен мир в зоне украинского конфликта.