Зеленский заявил о получении «сигналов» по готовности России к переговорам Зеленский заявил, что переговоры с Путиным могут быть только в «публичном» формате

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от партнеров из стран Запада сигналы о желании России прямых переговоров. По его словам, в этом случае Киев предложит их публичный формат, сообщает РИА Новости.

Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму, — цитирует агентство украинского лидера.

Зеленский указал на нежелание проводить переговоры «за кулисами».

Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Украина по-прежнему не готова к возобновлению переговорного процесса. Комментируя выступление Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки», он отметил, что Вашингтону не нужен мир в зоне украинского конфликта.