Зеленский заявил о плане боевых действий на 2024 год Зеленский заявил, что получил от военных план боевых действий на 2024 год

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в Telegram-канале заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год. Не раскрывая подробности, он отметил, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях» от главнокомандующего, Генштаба, а также разведки ВСУ. Он отметил, что в следующем году Украина готовится сделать больше оружия, и заявил о «четком графике международной работы [Украины] в январе».

Был представлен план действий на 2024 год, — сказал Зеленский.

До этого американское издание Responsible Statecraft писало, что Зеленский по итогам 2023 года оказался в изоляции. По данным СМИ, президент Украины остался без поддержки почти всех ключевых союзников. Прежде всего речь идет о США, которые заметно сменили риторику по данному вопросу, говорится в материале.

В свою очередь экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предполагал, что Зеленскому необходимо уйти в отставку из-за его неспособности защитить страну от российских ударов. По его мнению, украинский лидер показывает полную беспомощность. Также Соскин призвал уйти в отставку главу Минобороны Украины Рустама Умерова.

Вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл ранее заявил, что Зеленский оказался в патовой ситуации по итогам 2023 года. По его словам, год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает.