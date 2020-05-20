Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимостью прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по случаю годовщины пребывания на посту главы государства.

Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать, — цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский также добавил, что готов к любым форматам ведения диалога по урегулированию ситуации в Донбассе.

Впервые переговоры лицом к лицу между Путиным и Зеленским состоялись в декабре 2019 года в ходе. Как писал NEWS.ru, Украинский президент пожаловался на то, что диалог проходил «жёстко, тяжело, с серьёзными шероховатостями».