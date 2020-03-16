Президент Украины Владимир Зеленский призвал Минфин обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) за финансовой поддержкой.
Призываю Министерство финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнёрами относительно предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса, — заявил Зеленский.
Кроме того, Зеленский рекомендовал всем гражданам страны оставаться дома и выходить на улицу только для покупки еды и лекарств.
NEWS.ru ранее писал, что власти Украины намерены закрыть метрополитен во всех украинских городах из-за распространения коронавируса. Также в Киеве ограничат работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров.
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