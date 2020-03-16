https://static.news.ru/photo/1b592f70-67a2-11ea-95d0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Минфин обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) за финансовой поддержкой.

Призываю Министерство финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнёрами относительно предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса, — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский рекомендовал всем гражданам страны оставаться дома и выходить на улицу только для покупки еды и лекарств.

NEWS.ru ранее писал, что власти Украины намерены закрыть метрополитен во всех украинских городах из-за распространения коронавируса. Также в Киеве ограничат работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров.