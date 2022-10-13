Зеленский заявил о нехватке систем ПВО Зеленский: у Украины есть лишь 10% от необходимого количества ПВО

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении ВСУ есть лишь 10% от необходимого числа систем ПВО, сообщает РИА Новости. В ходе видеообращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) он добавил, что у Киева есть собственные противовоздушные системы, но их «очень мало».

Нас есть своя противовоздушная оборона, ее очень мало... Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо. Нам наших возможностей не хватает... У нас есть 10% того, что нам нужно, — заявил Зеленский.

11 октября украинский лидер, выступая в онлайн-формате на саммите «Большой семерки», попросил его участников предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО, чтобы создать «воздушный щит» над территорией страны. Он отметил, что такая помощь — часть гарантий безопасности.

Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киеву уже передали немецкую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. По его словам, это положило начало «новой эре ПВО» на Украине. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение IRIS-T, а также скорую поставку американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.