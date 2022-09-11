Зеленский заявил о неготовности вести переговоры с Москвой Зеленский заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с Россией

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Москвой. Он отказывается разговаривать «с теми, кто выдвигает ультиматумы», отметил украинский лидер в интервью телеканалу CNN.

На сегодня нет... Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы, — подчеркнул Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях. Они не менялись — Донбасс должен быть освобожден, также должны быть созданы условия, гарантирующие безопасность России.

Зеленский в интервью назвал Россию соседом «с огромным населением» и признал, что Киеву и Москве «все равно придется жить как соседям».

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября заявил: Россия не отказывается от диалога с Украиной, однако чем больше он откладывается, тем сложнее будет Москве и Киеву договориться. Министр добавил, что Украина продолжает навязывать свои условия диалога.