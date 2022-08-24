Зеленский заявил о недопущении «повторения Минских соглашений»

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не допустит «повторения Минских соглашений». Свою позицию украинский лидер обозначил в интервью французскому изданию L’Express, объяснив её тем, что «обещаниям России нельзя верить».

Никто не верит в прекращение огня, которое заморозит ситуацию и напомнит о том, что произошло на востоке под аккомпанемент минских соглашений, — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что пока он «президент», то не допустит повторения этой ситуации. Соглашения, сказал глава государства, на время остановили конфликт, но затем «Россия предприняла широкомасштабное вторжение».

Если бы сегодня позиции российских войск на украинской территории были заморожены, никто бы не согласился на такой сценарий, — аргументировал Зеленский.

Минские соглашения, принятые в 2014-2015 годах открыто саботировались Украиной. Они предполагали проведение на Украине глубокой конституционной реформы на основе диалога с ДНР и ЛНР с закрепление особого статуса региона. Также в них содержались требования прекращения огня и возобновление экономических связей с Донбассом.

Ранее против Минских соглашений высказалась глава МИД Британии Лиз Трасс. Она заявила, что Киев нуждается в «чистой победе», а не «плохо продуманном» мирном соглашении.