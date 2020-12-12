Зеленский заявил о намерении Украины отказаться от угля

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении в будущем отказаться от использования угольного топлива в стране. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на Международном саммите климатических амбиций.

Рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36 до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58–64%, — отметил президент, слова которого приводит «Страна.ua».

Как подчеркнул Зеленский, украинское правительство уже рассматривает альтернативные ископаемым виды топлива. В первую очередь отказ будет от угля, а выбросы парниковых газов со стороны Украины к 2030 году должны сократиться почти на 40%.

Как сообщал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение в связи с ухудшением климатической ситуации.

Гутерриш заявил, что страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды. Он отметил негативные климатические изменения: концентрация диоксида углерода выросла до максимальных за всю историю значений, а средняя температура на Земле выросла на 1,2 градуса по сравнению с показателями до промышленной революции.

Углеродная нормальность подразумевает, что все производимые человечеством выбросы углекислого газа в атмосферу компенсируются проектами по очистке воздуха от этих выбросов.