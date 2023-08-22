Зеленский заявил о готовности Европы предоставить Украине новую помощь

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Страны Европы готовы выделить Украине четыре пакета новой военной помощи, заявил президент республики Владимир Зеленский. По его словам, Дания и Нидерланды также согласились поставить стране истребители F-16. Переговоры о предоставлении военных пакетов проходили на протяжении четырех дней.

Результатами визитов в течение этих четырех дней являются по меньшей мере четыре новых оборонных пакета от наших партнеров. А основное, чего мы достигли, это открытие для нашего государства поставок F-16, — рассказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.

В ходе своего визита в Данию, Зеленский также пообщался с украинскими военнослужащими, проходящими там подготовку. По его словам, пилоты в скором времени начнут обучение в других странах авиационной коалиции в рамках расширенной программы тренировок.

Эксперты в области авиации ранее скептически отнеслись к роли истребителей F-16 в конфликте на Украине. По словам военного летчика Андрея Красноперова, на Украине будет некому управлять ими, так как в ходе СВО было сбито около 420 украинских самолетов. В каждом из таких самолетов находились один-два пилота. В свою очередь президент Академии геополитических проблем РФ Леонид Ивашов заявил, что Украине могут передать устаревшие версии F-16, которые должны были быть списаны.