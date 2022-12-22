Зеленский заявил о достижении Украиной и США уровня настоящего союза

Фото: Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли уровня настоящего союза. По его словам, размещенным в Telegram, это объединение наполнено реальным содержанием.

За 300 дней... мы начали новый этап в отношениях между Украиной и США. Мы достигли уровня настоящего союза, который на 100% наполнен реальным содержанием, — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Его самолет приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Анонсировалось,что во время визита украинский лидер встретится с американским коллегой Джо Байденом и выступит перед конгрессом.

Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский готов к поиску «справедливого мира» с Россией. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон готов гарантировать дальнейшую поддержку Киеву, чтобы у страны были средства для защиты.