https://static.news.ru/photo/bcbcfd48-1f35-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что встречи «Нормандской четвёрки» по Донбассу дают возможность конца войны на Украине.

Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конец войны на Украине, на территории нашей страны, — сказал Зеленский журналистам телеканала «Россия 1».

Он отметил, что через четыре месяца будет новая встреча в «нормандском» формате, так как за один раз невозможно решить все вопросы.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский хочет, чтобы ситуация на территории Донбасса разрешилась. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.