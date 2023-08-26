Зеленский заявил о 20 странах, присоединившихся к декларации G7 по Украине Зеленский: к декларации G7 по гарантиям для Киева присоединились более 20 стран

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Более 20 стран присоединились к декларации «Большой семерки» (G7) о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что украинская сторона продолжит работу над этим вопросом.

Сейчас почти 30 [стран] в целом вместе с G7, — сказал украинский лидер.

Он добавил, что Киев также ведет переговоры, чтобы заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Лондоном, Оттавой и Вашингтоном.

Декларация G7 была принята на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно ей Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония увеличат поставку вооружений Украине. В документе говорилось, что приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Лидеры G7 дали ряд обещаний о сотрудничестве с Киевом в сфере обороны.

Зеленский прежде говорил, что к декларации стран G7 по гарантиям безопасности Киева присоединилась Черногория. Еще в начале августа президент Украины называл лишь 12 стран, поддержавших декларацию.

Ранее Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации «Большой семерки» (G7) о гарантиях безопасности и помощи Украине. Лидеры стран Балтии подчеркнули, что с первых дней конфликта находятся на стороне Киева и готовы продолжать эту политику.