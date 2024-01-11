Зеленский заявил, что замороженные российские активы не принесли пользы

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор нет «ощутимого результата» от использования замороженных российских активов в пользу Киева. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия законодательных решений на уровне Евросоюза, подчеркнул глава государства в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Ощутимого результата от использования замороженных активов [РФ] у Украины еще не было, — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Политик уточнил, что «первый ощутимый шаг» в €1,7 млрд увидел от Бельгии. Эти средства, как он сказал, Украина получит «в виде налогов на интерес от замороженных активов» РФ. Под интересом Зеленский подразумевает доход от реинвестирования замороженных активов.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готова поддержать законопроект о конфискации замороженных активов России на сумму около $300 млрд. Отмечается, что глава США пошел на такой шаг после того, как республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе. При этом Белый дом опасается, что данный шаг испортит репутацию финансовой системы США и спровоцирует отказ от доллара, поэтому Вашингтон рассчитывает скоординировать эти действия с союзниками по «Большой семерке».

Зеленский перед этим заявлял, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. Для передачи он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.