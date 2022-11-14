Зеленский заявил, что взятие Херсона дорого обошлось Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что возвращение города под контроль дорого обошлось Киеву, пишет Washington Post. По словам украинского лидера, Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», однако конкретные цифры он не привел.

Цена этой победы считается очень высокой, — приводит газета слова Зеленского.

14 ноября Зеленский прибыл в Херсон. Он выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Украина движется вперед и готова к миру. Украинский лидер поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

До этого Суровикин в докладе Шойгу заявил, что с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на Херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.