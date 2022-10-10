Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей Украине Зеленский обратился к украинцам после серии взрывов, призвав не покидать укрытия

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации в соцсетях заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей Украины не покидать укрытий.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и остаемся сильными, — сообщил Зеленский.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве, информацию подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что одна из ракет приземлилась в районе памятника Михаилу Грушевскому на Владимирской улице в центре Киева. Недалеко от места обстрела находится офис президента Украины Владимира Зеленского. Остановлена красная ветка метрополитена, подземные станции работают как укрытия.

Также стало известно, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары. По данным украинских СМИ, взрывная волна выбивает окна в общественном транспорте. Также взрывы слышны во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на Западе страны отключено электричество.