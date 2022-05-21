Зеленский назвал численность украинской армии Зеленский заявил, что в украинской армии состоит 700 тысяч человек

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ заявил, что сейчас армия страны насчитывает 700 тысяч человек. Он добавил, что в начале спецоперации России численность ВСУ не превышала 120 тысяч военных.

Сегодня это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые сражаются, чтобы защищать такую территорию, — сказал Зеленский.

Ранее он сообщил, что надеется на обмен сдавшихся на «Азовстали» украинских боевиков и военных. Президент отметил, что с территории завода также были вывезены все гражданские лица и раненые.

Украинский лидер также заявил, что главный курс страны — место среди равных. Это выражается, в частности, в стремлении присоединиться к НАТО и ЕС. Зеленский отметил в эфире национального телемарафона, что за три года президентства не произошло больших изменений относительно его ценностей, большая мировая политика для него — это место Украины.