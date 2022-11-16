Зеленский заявил, что в Польше упали не украинские ракеты

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими, сообщает «Страна.ua». Он настаивает на том, что Украина должна быть допущена к месту трагедии.

Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании)... Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть, — заявил Зеленский.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине. При этом Варшава также не расценивает произошедшее как атаку на Польшу, а само падение ракеты не было преднамеренным действием.