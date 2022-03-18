Зеленский заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета

Украинские власти не согласятся на потерю территориальной целостности и суверенитета, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. Он призвал найти модель, которая позволит предотвратить новые конфликты.

Нам надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность. На это мы согласиться не можем, — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос о возможных уступках на переговорах с Россией.

Зеленский также отметил, что Украина не примет каких-либо ультиматумов. По его словам, единственный выход из ситуации — диалог. Глава государства добавил, что его стране необходимы гарантии безопасности.

Ряд лидеров стран мира могли бы стать источниками гарантий для Украины, — подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что он готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что если встреча пройдёт безрезультатно, то возможна третья мировая война.

Ранее украинский лидер подписал закон, согласно которому продлевается срок действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток.