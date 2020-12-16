Зеленский заявил, что Украина должна получить вакцину в начале 2021 года

https://static.news.ru/photo/7f75aa46-4056-11eb-a216-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Вакцину от коронавируса Украине необходимо получить уже в начале 2021 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Нам необходимо получить первые партии вакцины в начале года, уже в январе, чтобы начать вакцинацию на Украине, — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что созданный международными организациями механизм COVAX, который занимается закупкой и распределением по странам вакцин от коронавируса, согласовал передачу Украине 8 млн доз вакцины от COVID-19. По словам украинского министра здравоохранения Максима Степанова, препарат должен быть поставлен в страну в первом полугодии 2021 года.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что на Украине разрабатывается своя «уникальная» вакцина от коронавируса. В чём именно состоят отличия этого препарата от разработок в других странах, президент не раскрыл, сославшись на то, что клинические испытания вакцины пока не завершены. Он только отметил, что исследования велись не на людях. Сроки вакцинации украинцев этим препаратом он назвать затруднился.

Как писал NEWS.ru президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком допустил возможность поставок на Украину российской вакцины. Он отметил, что Москва готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.