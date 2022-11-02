Зеленский рассказал, когда поедет в Крым Зеленский заявил о желании увидеть черноморское побережье Крыма после победы

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым. Таким образом он ответил на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте.

Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море, — сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос о том, когда это произойдет, Зеленский сказал, что не зимой, тогда, «когда будет тепло».

Как сообщалось ранее, журналисты обнаружили, что супруга новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила в «Императоре» трёхкомнатную квартиру за половину её рыночной стоимости. Жильё она приобрела у бизнесмена Александра Буряка.

В пресс-службе штаба Зеленского тогда заявили, что его жена Елена купила элитную недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. В штабе подчеркнули, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма Украине».

Ранее обозреватель Хью де Сантис в статье, опубликованной американским журналом The National Interest, написал, что властям США следует надавить на Зеленского, чтобы он возобновил прерванные переговоры с Россией. Он также призвал Белый дом перестать делить мир на демократии и автократии, такой подход, по мнению автора статьи, препятствует осознанию необходимости диалога с Россией.