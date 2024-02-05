Зеленский заявил, что около 26% Украины неподконтрольны ВСУ

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26% территории страны находятся под российским контролем и Вооруженные силы РФ прорвут оборону ВСУ, если США уменьшат военную помощь. В интервью итальянскому каналу Rai1 он также заявил, что некоторые страны балансируют между Украиной и Россией.

Около 26% национальной территории все еще находится не под контролем Украины, — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявлял, что в зоне боевых действий для ВСУ сложилась патовая ситуация. Украинский президент связал такое положение дел с задержками западных поставок вооружения.

В феврале экс-министр по делам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Зеленский лишится части полномочий после окончания своего президентского срока. По его словам, в мае глава Украины станет исполняющим обязанности президента, так как выборы нового главы государства не проводились.

5 февраля военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что российские военные выбили ВСУ с территории карьера под Авдеевкой. По его словам, с этой позиции украинские военные обстреливали Донецк и Ясиноватую. Военкор назвал вытеснение ВСУ с карьера хорошей новостью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.