Зеленский заявил, что Киев выполнил все для вступления в ЕС

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киев выполнил все рекомендации для вступления в Евросоюз, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, есть семь рекомендаций, которые власти должны выполнить, как бы сложно это ни было, пишет УНИАН. Он подчеркнул, что не ждет никаких подарков, но попросил учесть то, что страна находится в стадии конфликта.

Есть семь рекомендаций. Мы должны, как бы сложно нам ни было, их выполнять. Сегодня мы сделали, я считаю, все. И если почти все, то все остальное будет сделано, — сказал Зеленский.

Ранее бывший советник Еврокомиссии по энергетической политике, профессор Свободного университета Брюсселя Самуэль Фурфари заявил, что ЕС должен подождать, пока коррупция на Украине будет искоренена, прежде чем начинать переговоры о ее вступлении в блок. Он сопоставил эту необходимость с опытом вхождения Греции и Кипра в состав ЕС. Фурфари утверждает, что в обоих этих случаях решения о присоединении были приняты наспех, чтобы решить внутриполитические проблемы этих стран, но ни к чему хорошему это не привело.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина крайне далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. По его словам, она не сможет присоединиться к сообществу, поскольку на ее территории продолжается военный конфликт. Глава ведомства подчеркнул, что вовлечение в союз новых стран должно привносить в него мир, а не военные конфликты.