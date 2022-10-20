Зеленский заявил, что Киев не заказывал теракт на Крымском мосту

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами заявил о непричастности государства к теракту на Крымском мосту. По его словам, в Киеве такого «не заказывали», передает CTV News. ЧП произошло 8 октября. По имеющимся данным, в результате произошедшего погибли четыре человека.

Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно, — сказал Зеленский.

По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма.

В ФСБ РФ обвинили в произошедшем Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности его руководителя Кирилла Буданова. В спецслужбе рассказали, что взрывчатка была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом около 22,8 тонны.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сказал, что следствие подтвердило версию об организации и планировании теракта на Крымском мосту украинскими спецслужбами.