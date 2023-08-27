Зеленский заявил о готовности «воевать долго, как Израиль» Зеленский: Киев готов «воевать долго, как Израиль», если не будет терять солдат

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен воевать на протяжении долгого времени и даже жить в условиях боевых действий по примеру Израиля, если стране удастся сократить потери в живой силе. Глава государства во время интервью в эфире телеканала «Рада» подчеркнул, что Киев надеется получить от США гарантии безопасности соответствующие тем, что были предоставлены Израилю.

Мы готовы воевать долго, если мы не будем терять людей. Такое может быть, но надо минимизировать жертвы. Вот как, например, Израиль. Можно так жить, — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию Российской Федерации, поскольку в таком случае Украина рискует лишиться союзников.

Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни, — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что беспилотник Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа атаковал Курскую область. Дрон ВСУ был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как позднее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки повреждения получили многоквартирный дом и здание Курского государственного аграрного университета на улице Карла Маркса.