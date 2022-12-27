Зеленский заявил, что девять миллионов украинцев остаются без света

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вечером в понедельник, 26 декабря, без электричества на Украине оставались около девяти млн человек. Об этом в своем обращении заявил президент страны Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в Telegram-канале политика.

Отключения продолжаются. Этим вечером в разных регионах Украины около девяти миллионов людей отключены, — сказал президент.

Он добавил также, что дефицит электроэнергии продолжает сохраняться, однако количество и продолжительность отключений сокращаются.

Депутат Верховной рады Андрей Герус 25 декабря заявил, что ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, но близка к стабилизации. Она лучше, чем была еще три дня назад, отметил глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа наземного электротранспорта в города приостановлена из-за дефицита электроэнергии. Он отметил, что электротранспорт столицы заменят автобусы. Кличко добавил, что на 126 автобусных маршрутах Киева работают 440 автобусов. По словам мэра, из 52 станций метро функционирует 50.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.