Бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский сможет вести дела на Украине в соответствии с общими для всех предпринимателей законами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Политик подчеркнул, что не позволит создавать в стране монополии.
Президент выразил уверенность в том, что Коломойский принимает его позицию по этому вопросу, передаёт
Ранее News.ru писал, что Зеленский провёл встречу с бизнесменом. Политик обсуждал с Коломойским ведение бизнеса в стране и энергетику.