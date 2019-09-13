https://static.news.ru/photo/4c430992-d622-11e9-b257-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: IgorKolomoysky/twitter

Бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский сможет вести дела на Украине в соответствии с общими для всех предпринимателей законами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Политик подчеркнул, что не позволит создавать в стране монополии.

Президент выразил уверенность в том, что Коломойский принимает его позицию по этому вопросу, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Зеленский провёл встречу с бизнесменом. Политик обсуждал с Коломойским ведение бизнеса в стране и энергетику.