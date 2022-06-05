Зеленский запретит на Украине фейерверки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о запрете фейерверков в стране. Об ответе главы государства на соответствующую петицию пишут «Украинские новости».

Согласно документу, украинский президент поддерживает обеспокоенность в связи с увеличением опасных последствий из-за использования пиротехнических изделий в повседневном быту.

Считаю, что их использование во время военного положения должно быть чётко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажи и использование действующим законодательством не определены, — говорится в ответе Зеленского.

В обращении говорится, что соответствующий документ направлен на утверждение в кабмин с просьбой «принять необходимые меры реагирования».

Ранее в Одессе полиция задержала мужчину, запускавшего фейерверки около управления СБУ. Житель города делал это, чтобы поздравить сына своей подруги с днём рождения.