Зеленский запретил телеканалам Украины позитивно оценивать действия России Зеленский подписал закон, запрещающий украинским телеканалам позитивно оценивать действия России

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», запрещающий телеканалам позитивно освещать деятельность России, соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной рады. В тексте закона говорится, что эти меры направлены на свободу выражения мнения в стране. Длина текста составила 279 страниц.

Закон направлен на обеспечение реализации права на свободу выражения мнения, права на получение разносторонней, достоверной и оперативной информации, на обеспечение плюрализма мнений и свободного распространения информации, на защиту национальных интересов Украины и прав пользователей медиа-сервисов, регулирование деятельности в сфере медиа в соответствии с принципами прозрачности, справедливости и беспристрастности, стимулирования конкурентной среды, равноправия и независимости медиа, — говорится в документе.

Ранее Зеленский пообещал «наказать» российских журналистов за поддержку спецоперации на Украине. Также он рассказал о своём выступлении в ООН, где он призвал к созданию трибунала для рассмотрения действий российских военных на Украине. Глава государства не уточнил, каким образом будут наказаны сотрудники российских СМИ.