Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины

https://static.news.ru/photo/e1206eb2-4ab4-11eb-b88e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Hajek/CTK/Global Look Press

Закон, запрещающий кораблям под российским флагом перемещаться по рекам на территории Украины, подписал президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте». <...> Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, — говорится на сайте украинского главы.

Документ запрещает ходить по рекам страны «судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам», попавшим под санкции. Запрет включает в себя крупнейшие реки: Днепр, Дунай и Днестр.

Кроме того, закон устанавливает условия работы внутреннего транспорта, вводит нормы ответственности судовладельцев за нарушения закона, а также нормирует затонувшее на внутренних водных путях имущество.

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС, — отмечается в сообщении.

Там добавили, что реализация норм нового закона поможет развитию береговой инфраструктуры, развитию рынка услуг в этой сфере, а также улучшению состояния речного транспорта.

В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся по рекам, хотя это самый дешёвый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов, — добавили в администрации президента.

Этот закон был принят Верховной радой Украины 3 декабря.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский не попал в число глав зарубежных государств и правительств, которых российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом.