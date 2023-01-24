Зеленский запретил чиновникам выезжать с Украины Зеленский сообщил о запрете на выезд с Украины для чиновников и силовиков

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении властями страны запрета на выезд за рубеж для ряда чиновников и представителей силовых структур. Официальные лица больше не смогут выехать за границу на отдых или с любой другой негосударственной целью, пояснил он в видеообращении, сообщает «Страна.ua».

Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников заграницу. Это касается всех госслужащих центральной власти и разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто может работать на государство и в государстве. Если хотят отдыхать сейчас, будут отдыхать за пределами государственной службы, — подчеркнул украинский президент.

Зеленский уточнил, что новая процедура пересечения границы будет разработана властями в течение пяти дней. Точно известно, что причиной для выезда попадавших под указ государственных служащих станет лишь официальная поездка. Запрет распространяется на всех чиновников, имеющих бронь от мобилизации, уточнило издание.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Глава государства на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко признался, что не может озвучить конкретные шаги мобилизационных процессов.