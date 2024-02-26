Зеленский заподозрил соратников в передаче данных Москве

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, соответствующие предположения он озвучил в ходе пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. При этом он не назвал конкретных имен предполагаемых предателей.

Ставка [верховного главнокомандующего] достаточно широкая, там присутствует командование тех или иных направлений. <...> Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия. <...> И когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей, — сказал президент.

Зеленский добавил, что в дальнейшем Киев намерен готовить сразу несколько планов контрнаступления Вооруженных сил Украины «из-за утечки информации».

Также в ходе пресс-конференции глава государства сообщил, что Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие по целям в РФ или в каких-либо других государствах, а только на территориях, которые считает украинскими.

До этого Зеленский проинформировал о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Он исключил только оборонительную стратегию ВСУ. Говоря об обстановке в Черном море, политик «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что имеет в виду.